Järva külade Tapaga liitumine on patiseisus

“Volikogu komisjonid arutasid [analüüsi] ja ilmselt läheme otsustamise juurde aprillis,” lausus Järva vallavolikogu esimees Jüri Ellram. Tema sõnutsi nähtus analüüsist, et Ambla keskusel ei ole väga otsest seost Tapaga. “Pigem on see kaubanduslik. Nii, nagu käibki avatud piiridega maailmas,” lisas ta.