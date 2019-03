Nädalavahetus tuleb lörtsine ja tuuline

Ilm reedel FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Laupäeval liigub madalrõhkkond üle Läänemere, laotub vööndina üle Eesti ja toob kaasa ikka niisket õhku. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, õhtul saju võimalus väheneb. Tuul puhub öösel kagust ja on tuntav, päevaks rahuneb ning puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 0..+2°C, päeval +1..+6°C.

Ilm laupäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Pühapäeva öösel liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Öö hakul sajab veel mõnes kohas vihma, pärast keskööd on saju võimalus väiksem. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on -3..+2°C. Ennelõuna on sajuta ja rahulik. Samal ajal läheneb aga Norra lõunarannikule uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb üle Läänemere ning keskpäeval saartest alates algab lõuna- ja kagutuule tugevnemine. Õhtul on puhanguid on saartel 18, mandril 14 m/s. Sajupilved jõuavad pärastlõunal saartele ja laienevad edasi mandri lääneserva, õhtul sajab üle Eesti vihma, sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur on +1..+6°C.

Ilm pühapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond Rootsi rannikule ja edelavool kannab selle serva mööda Eestisse sooja lisaks. Öö on vihmane, sekka tuleb mõnel pool ka lörtsi. Hommikuks koondub sadu enam Ida-Eestisse ja päevalgi sajab seal tihedat vihma, lääne pool on sadu nõrgem ja sajuhoogude vahel pikemaid pause. Tuul on öösel tugev, päevaks nõrgeneb, õhtul võib taas tugevneda. Õhutemperatuur on öösel +1..+5°C, päeval +3..+7°C.

Teisipäeval madalrõhkkond nõrgeneb ja tuleb üle Läänemere Eesti kohale. Ilm on niiske. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, öösel sisemaal kohati ka lund. Tuul on öösel veel võrdlemisi tugev ning puhub kagust ja lõunast, hommikuks nõrgeneb ning päev tuleb rahulik. Õhutemperatuur on öösel -1..+3°C, päeval +2..+7°C.