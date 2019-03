Hei võrkpallihuviline! Pane omal 1. mai lukku

Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et ootab võrkpallihuvilisi andma oma panust võrkpalliväljakute ja rannamaja heakorda. «Eelmisel aastal korrastasime piirdeaeda ja piirasime võsa. Sel aastal tegutseme edasi, et järgneval kolmel kuul oleks mõnus rannavolleturniire korraldada,» selgitas ta.

Reinfeld nentis, et tänu rannamajale on Paide tehisjärve ääres suveti nüüd palju mugavam turniire korraldada. «Võrkpallitarvikud on kindlalt luku taga ja turniiride ajal saab hoones mugavalt pabereid täita ning vajadusel riideid vahetada. See majake on tõesti meile oluline,» sõnas ta.