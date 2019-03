Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere 1953. aastal valminud õppehoone fassaadi on seniajani kaunistanud tolle aja teadlaste Ivan Vladimirovitš Mitšurini, Ivan Pavlovi ja Kliment Timiryazevi bareljeef. Viimasel paaril aastakümnendil on teadlaste pea kohal paiknenud ristikheinalehe kujutis, mille lähemal uurimisel oli aru saada, et see varjab midagi.

Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin sõnas, et eks kooliperetki huvitas, mida ristikhein varjab, kas seal on Stalini bareljeef või Nõukogude Liidu vapp..



* Eelmisel kolmapäeval kõlas Paide gümnaasiumi kooliraadios esimest korda arvamussaade «2 miljonist», kus Rauno Uusleer ja Sten Perillus vestlesid päevateemadel. Noormehed ei tee seda mitte lobapidamatusest, vaid kindla eesmärgiga panna noori ühiskonnaelu jälgima ja olulistel teemadel kaasa rääkima. Sealjuures rõhutavad mõlemad, et ei taha sugugi oma arvamust peale suruda, pigem panna eakaaslaste mõtted liikuma ükskõik mis suunas.



* Aasta ettevõtja valimisel viie finalisti hulka pääsenud AS Konesko juht Mart-Järvo Hirtentreu ütleb, et ei ole end kunagi palgatöölisena ette kujutanud. Liigset stabiilsust igavaks pidav Hirtentreu naudib tehase eesotsas olles uute eesmärkide alistamist ja hoiab end valdkonna arenguga kursis. Enda meelest on Hirtentreul äripisik olnud juba maast madalast. Ta meenutab muiates, kuidas kooliajal ranitsaid vahetas ja teksapükse müüs.



* Aasta lõpuks valmib Paide esmatasandi tervisekeskus, kus peaks tööle asuma kaheksa perearsti. Kas maja õigeks ajaks ka perearstidega täitub, pole veel teada. Järvamaa haigla B-korpuse külge ehitatava keskuse lasi kohalike omavalitsuste ettepanekul ehitada haigla ise, kuid Euroopa Liidu tõukefondide toel.

Ruumide täitmine perearstidega polegi seega haigla juhi Andres Müürsepa ütlust mööda üksnes haigla ülesanne, sellega peaks tegelema ka terviseamet ja omavalitsused.

Müürsepp ütles, et kuigi ruumid valmivad kaheksale praksisele, siis praegu tundub, et nii palju perearste pole lihtsalt kuskilt võtta.



* Paide linnameeskonna tänavuse Premiumi liiga esimene kodumäng oli pühapäeval Paide kunstmurustaadionil Tallinna FC Floraga. Mäng lõppes Paidele 0:1 kaotusega. Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko sõnas, et minimaalse skooriga kaotus teeb ta kurvaks. Seda enam, et viigivõimalusi jagus mängu lõpuosas neilegi.



* Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse talvehooaja kõrgpunktis, nädalavahetusel peetud talvefestivalil küll suusastaare sõitmas ei näinud, küll aga loodetavasti tõusvaid tähti. Nagu ikka, algas Albu suusasõit Jaak Mae karikatele päev noortevõistlustega, sellele järgnes pühapäeval meeste ja naiste tähtede sõit.

Kuigi meeste ja naiste sõidust tänavu suusatähti osa ei võtnud, tegi keskuse juhatajale Kalju Kertsmikule heameelt asjaolu, et mehi oli kirjas 23 ja naisi 14. «14 naist pole kunagi tähtede sõidus väljas olnud, see on rekord,» märkis ta.