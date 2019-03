Kõrged ametnikud külastasid Türi valda

Haridusametnike soov oli ühiselt arutleda selle üle, kuidas saab õppeasutuse pidaja, st kohalik omavalitsus, kindlustunde, et tema hallatavates asutustes rakendatav hariduspoliitika ja -korraldus on asjakohane ning õpilaste areng võimetekohane; milliseid vahendeid õppeasutuse tulemuslikkuse hindamiseks on olemas erinevatel tasanditel, millist tuge ja nõu vajavad õppeasutus ja pidaja, et täita oma ülesandeid, ning millisena näeb pidaja järelevalve rolli õppeasutuste välishindamise suures pildis.