Türi kutsub kevadesse matkama

Matkaks kogunetakse kell 11 Türi kultuurikeskuse ees, et jagada matkalistele täpsem info. Matka pikkuseks on umbes 10 km, kuid alati võib valida ka lühem matkatee. Kõigil on võimalik valida omale sobiv tempo, kuid võimalik on liikuda ka üheskoos matkajuhiga.