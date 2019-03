Suusatamise noortesari lõpetas

„Noortesarjad tegin kaasa vaid üksikutel etappidel ja seal kokkuvõttes korralikku kohta ei tulnud,“ ütles Anni Jalakas hooaja kokkuvõtteks. Ta oli N18 klassis kaheksas. „Ma ei ole kindlasti hooajaga rahul. Soov on sõita ikka kõrgematele kohtadele, kuid selle mittetäitmine on vahest seotud sellega, et olen sel hooajal rohkem treenima hakanud. Keha pole veel harjunud, on selline sisseelmisaasta.“