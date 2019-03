Türilt startinud reisirongi teekond lõppes Männiku mändide all

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg selgitas, et hommikul tekkis Türi-Tallinna reisi nr 372 teenindanud rongil enne Männiku peatust tehniline tõrge ning paraku polnud võimalik rongil sõitu jätkata. „Reisijate sihtkohta viimiseks tellisime asendusbussid, palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast,“ ütles ta. „Elroni meeskond annab omalt poolt maksimumi, et reisijad võimalikult kiirelt ja mugavalt sihtkohta viia ka ootamatute tõrgete korral.“

Järva Teataja vestles ühe rongisõitjaga, kes kinnitas, et kõik inimesed olid rongis eestlastlikult tagasihoidlikud ja mingit paanikat ei tekkinud. Pigem nimetas ta päeva seikluslikuks, sest ega see ole tavaline, et rongijuht ise sul raudteekraavi ületada aitab.