Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Sellest nädalast algasid teetööd Paides Tallinna tänaval, mida on aastaid peetud linna sissesõidul suureks häbiplekiks. Nüüd tuleb liiklejail arvestada, et terve kevade ja suve vältavad tööd häirivad oluliselt sealtkaudu sõite ning ühissõidukid liiguvad teisi tänavaid pidi. Paide abilinnapea Siret Pihelgas ütles, et ehitushanke võitnud YIt Infra Eesti AS juba eemaldab tänava vasakult poolt äärekive ja kõnniteeplaate, raadab ja eemaldab haljasaladelt muldkatet. «Kui ilm vähegi lubab, siis järgmisel nädalal läheb üks tänavapool liiklusele kinni, sest praegust asfaltkatet hakatakse üles freesima,» hoiatas ta.



* Paide mees tegi nädalavahetusel EKRE poliitikule Martin Helmele tapmisähvarduse, mille kohta kirjutas Helme esmaspäeval politseisse ka avalduse. Martin Helme abikaasa Eeva Helme avaldas sotsiaalmeedia postitusega mehele saadetud sõnumi sisu. «Tere t***pea! Loodame et su elu väga pikaks ei jää!!! Või tuleb seda lühendada! Debiilik,» kirjutab ähvardaja.

Martin Helmet ähvardanud mehe abikaasa ütles Järva Teatajale, et mees kirjutas selle ähvarduse Facebooki nädalavahetusel ja ta polnud sel ajal kaine.

Esmaspäeval tunnistas mees naisele, et sai sellise lollusega hakkama. «No me mõlemad oleme seda meelt, et see oli äärmiselt rumal tegu,» sõnas naine.



* Juba 20. korda sai Türi endale kevadpealinna tiitli. Juubeliaasta puhul ootab türilasi kolme kevadkuu jooksul ees suur hulk üritusi ja usinamad osalejad võivad endale lausa jalgratta võita.



* Türi UudisFoto Facebooki lehekülg avalikustas eile liiklusvideo, kus on näha eriti kärsituid autojuhte. Pärnu–Rakvere maantee lõigul Paide Maksimarketist Türi poole kihutab sõidukaameraga varustatud mopeedautost mööda reka. Rekajuht ei tee suurt numbrit teekattemärgistusest ega ka teesaarekesest, millest ta möödub vastassuunavööndis.



* Reedel on Paide muusika- ja teatrimajas maakonna töö- ja karjäärimess, kuhu tasub keset tööpäeva uudistama minna nii neil, kes oma ametikohaga juba rahul, kui ka neil, kes on karjääri suhtes alles segaduses. Eesti töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang ütles, et tänavusel messil on tööpakkujate kõrval oluliselt suurem karjäärinõustajate osa, et aidata rajale need, kes on töömaailmas eksinud.



* Eelmise aasta novembris kirjutas Järva Teataja sellest, et juba kümnes Eesti linnas tegutsev autode selvepesulate kett Aqua Pesulate OÜ plaanib järgmiseks kinnitada kanda Paides. Ettevõtte esindaja avaldas lootust, et kevadel saab juba ehitustöid alustada.