Paides näeb suuri maadlusvõistlusi

Võistluste üks korraldaja, maadklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam, selgitas, et Jõu meistrivõistlustega on maadlejatel nii ja naa. On neid, kes seda tähtsustavad, ja neidki, kes on seni neist kõrvale jäänud. „Üldiselt on nii, et kui samal ajal pole mõnda suuremat turniiri, siis võivad ka Jõu meistrivõistlustele kohale tulla päris paljud,“ lausus ta. „Praegu loodan sellele, et võistluste keskne asukoht saab määravaks. Mullu Põlvas oli osalejaid vähe.“