Saab taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

„Kui eelnevalt planeerisid maakondlikku arengut maavalitsused, siis haldusreformiga anti see vastutusrikas ülesanne omavalitsustele endile,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Tema sõnul annab see valdadele ja linnadele suurema sõnaõiguse oma arengu ja prioriteetide planeerimiseks. „Samas nõuab see omavalitsustelt ka enam pingutamist ja omavahelist koostööd, nägemaks laiemat, maakonnaülest pilti ning leidmaks maakonnale tervikuna parimad arengusuunad. Selleks, et aidata omavalitsustel arengustrateegiaid ühiselt ellu viia, näemegi neile ette väikse starditoetuse,“ selgitas minister Aab.