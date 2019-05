Türi-Alliku sild tegi läbi koormuskatse

Eesmärk on hinnata raskeveokite mõju nõukogudeaegsetele sildadele. «Võrreldes eelmise aastaga on erinevus selles, et kui eelmine aasta koormasime sildu 52tonniste palgiveokitega, siis sel aastal kergelt ülekoormatud poolhaakes kalluritega. Uuringu mõte on välja selgitada, kas tänapäevased raskeveokid võivad mõjuda vanadele sildadele kahjulikult,» selgitas Kurg.