Naiskodukaitsjad pannakse proovile

„Koormusmatk on Eesti sitkeimate naiskodukaitsjate tuleproov, kus on võimalus oma teadmised, oskused ja meeskonnatöö etteaimamatus keskkonnas proovile panna," ütles koormusmatka korraldaja Kerli Prants Naiskodukaitse Tartu ringkonnast. „Ennekõike on see aga võitlus iseendaga ning väljakutse raskustele ja hirmudele vaatamata ülesanne edukalt täita," lisas Prants.