Ettevõtmise üks korraldajatest Meeme Juhkam nentis, et kui sügiseti on nad hädas olnud vihmase ilmaga, mis on rajast teinud paraja mülka, siis tänavu, ideaalse, päikesepaistelise ja sooja kevadilmaga olid korraldajad hädas aga liigse tolmuga.

Juhkam selgitas, et mõõduvõtt toimub eelmiste kordade headuses ja osaliselt kõvakattega teest ning osaliselt pehmemast pinnasest koosnev võistlusradagi on sama. „Üks muudatus siiski on- vahepeal oleme teinud rada pisut laiemaks. Seda seetõttu, et vältida kõikvõimalikke ummikuid,“ selgitas ta.