Ma päriselt ka ei tea, kuhu inimesed on kadunud

Vaatasin Kanal 2 filmi «Ma olen legend». Mis teha, ulmepõnevikud, eriti kui need räägivad viirustest, maailmalõpust, muteerunud olendidest ja varemetes suurlinnadest, lihtsalt paeluvad. Paeluvad lausa sedavõrd, et suudan korraks unustada, et peategelast kehastav Will Smith ei ole mu lemmiknäitleja, lemmiklauljast rääkimata.