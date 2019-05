Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal Paide kiriku ümber tõusnud tellingud annavad lootust, et suvega saab sakraalhoone fassaad lõplikult uueks. Sellega lõpeb ka üle kümne aasta taha ulatuv kiriku halvimast päästmise kava, mis nägi riburada ette tähtsamate osade põhjalikku remonti.



* Esmaspäeval Türi vallavalitsuse ja ASi Merko Ehitus Eesti vahel sõlmitud lepingu järgi kerkib 2020. aasta augustiks Türile uus kooli- ja spordihoone. Veel viimaseid päevi näeb Wiedemanni tänava ääres koolimaja, mis on seisnud seal poolsada aastat.



* Möödunud aasta kuiv suvi pani paljud põllumehed täbarasse olukorda, sest loomasööta kippus hoidlatesse kogunema vähem kui loomakarjadele vaja olnuks. Selle tulemusel läks osa Järvamaa põllumehi tänavu põllule eriti varakult, et piimakarjal ninaesine täitsa otsa ei lõppeks.

Üks varajane esimese niite tegija oli Estonia OÜ, mille juhatuse esimees Ain Aasa ütles, et nõnda varajane põllule minek oli tõesti hädavariant.



* 42. Türi lillelaat on jäänud selja taha ja seda esimest korda korraldanud Pille Marrandi on rahul, aga juba lähipäevil hakkab ta järgmise laada tarvis mõtteid koguma.



* Järvamaa laulu- ja tantsupeo sihtkapitali asutajaliikmeks hakkamisest vahekokkuvõtte teinud Järvamaa kogukonnafond eesotsas Valev Väljaotsaga andis teada, et maakonna maineka ürituse korralduseks loodud sihtkapitali asutajaid on 15. mai seisuga 138.



* Eelmisel nädalal oli Väätsa järve ääres avatavas veelauapargis näidisõhtu: koha eestvedaja Igor Roosmaa pani püsti vee ja kuiva maa atraktsioonid ning Tallinnast kohale sõitnud veelaudurid näitasid, mida sellises pargis teha tuleb.