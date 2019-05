Piibe teater tuleb jälle «Moe mehega» välja

Näidendi autor Arlet Palmiste sõnas, et «Moe mees» on lugu ühest piirkonnale olulisest ettevõttest, mis peab elus püsimiseks pidevalt kohanduma poliitiliste ja majanduslike oludega. «See on lugu inimestest, kes võtavad vastutuse oma inimeste ja piirkonna arengu eest. Muidugi ei puudu etendusest viinavoorimehed, kelle elulised kommentaarid ja veidi vildakad juhtumised lisavad ajatraagikale lõbusaid värve,» selgitas ta.