Coop Pank avas sularaha sissemaksete teenuse Coopi kauplustes

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink rääkis, et kuna enamik Eesti pankade kontoreid on viimastel aastatel lõpetanud sularahaga arveldamise ja sissemakse võimalustega pangaautomaate on väljaspool suuremaid linnu vähe, siis peavad kliendid täna sularaha arvele panemiseks sõitma tihti kümneid kilomeetreid. “Lahendame selle probleemi, sest suurendame sularaha sissemakse kohtade arvu üle Eesti enam kui kaks korda,” lausus Rink.