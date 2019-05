Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva öösel vastu kolmapäeva võis paljude Paide äärelinnas elavate inimeste uni üürikeseks jääda. Jalgpallistaadionite kohal tiirutas politsei- ja piirivalvemeti (PPA) lennusalga helikopter ning kadunud lapse leidmiseks oli käivitatud otsinguoperatsioon.



* Paide avatud noortekeskuse siserulapark on üle nädala valmis ja trikitajad ootavad kannatamatult, millal saab vineerist rampidel õhulende proovida. Enne sügist nad paraku sõitma ei pääse, sest rulapark vajab ohutumaks kohendamist ja ehitustolmust puhastamist.



* Eelmisel aastal leppisid Kaitseliidu Järva malev ja Järvamaa omavalitsuste liidu juhatus kokku, et maakaitsepäev hakkab kohalikes omavalitsustes külakorda käima. Nii ongi tänavu suvel maakaitsepäev Järva valla võõrustada.



* Eile algas Paides Laial tänaval uue perearstikeskuse juures kõnnitee ehitus. Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhtaja Heigo Laaneoks ütles, et ehitab kohalik firma Arieks Teenindus ja tööd maksvad 43 000 eurot. Laaneoks selgitas, et kõnnitee peab valmis olema hiljemalt augusti lõpuks, kuid tegelikult sõltub kõik suuresti sellest, millal hakkab uue perearstikeskuse ehitaja parklat ja maja ümbrust asfaltima.



* Järvamaa on tuntud põllumajanduspiirkond. Kuigi siin tegutseb arvukalt just intensiivpõllupidajaid, siis mahepõllumajanduse poolest on maakond Eestis viimaste seas. Eesti mahepõllumajanduse sihtasutuse statistikast ilmneb, et möödunud aastal oli Järvamaal mahepõlde 6889 hektarit ja sellel alal tegutses 81 tootjat.



* Eesti Punane Rist (EPR) tähistas teisipäeval Paides sajanda tegevusaasta täitumist. Punase Risti missioonidel käinud mehed selgitasid Järva Teatajale, millega EPR iga päev tegeleb ning milliste ohtude ja katsumustega tuleb võõrsil käies rinda pista.