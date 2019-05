Muinsuskaitseamet toetas muuseumide ja muinsuskaitse valdkondade arendamist ligi 150 000 euroga

“Arendustegevuste lähendamine ühise taotlusvooru kaudu on hea võimalus kahte tegelikult seotud valdkonda omavahel lähendada ja teeb rõõmu, et toetust saanud projektide teemaspekter on väga lai. Kultuuripärandi puhul ei räägi me ammu enam pelgalt kaitsmisest ja säilitamisest, vaid avame pärandit laiale publikule, kaasame külastajaid ning teeme koostööd teiste valdkondadega. Taotlusvooru tulemused näitavad ilmekalt, et mõtleme valdkonnas aktiivsete asutuste ja ühendustega samas suunas ning mitmed toetust saanud projektid annavad olulise arenguhüppe kogu valdkonnale,“ ütles Muisuskaitseameti muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis.