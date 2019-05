Nädalavahetus toob heitliku ja jaheda ilma

Neljapäeval madalrõhkkond nõrgeneb ja kaugeneb Venemaale, aga selle kauge loodeserva mõjul on kohatisi vihmahooge ja äikest öö hakul ja siis uuesti päeval. Tuul on öösel nõrk ja valdavalt põhjakaarest, päeval muutub kirde- ja idatuul tugevamaks ning seda eelkõige põhjarannikul, puhanguid on 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9..13, Lõuna-Eestis kuni 15, päeval tõuseb veel suuremal osal 20..26°C-ni, kuid Hiiu-, Harju- ja Virumaa põhjaserva kannab kirdetuul jahedust ning õhutemperatuur piirdub 13..18°C-ga.

Ilm neljapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Reede öö hakul on üürikeseks kõrgema rõhuga vööndi mõju tugevam ja mandril on ilm olulise sajuta. Kuid saartel tõmbub taevas pilve ja vastu hommikut jõuab Skandinaavia kohal tiirleva madalrõhkkonna piirest vihm. Päeval liigub madalrõhulohk ühes sajupilvedega ida poole ja jõuab pärastlõunaks Peipsi äärde. Kuna sajuvöönd on võrdlemisi kitsas, siis saartel saab keskpäeva paiku sadu juba läbi. Idakaare tuul on öösel tuntav veel Soome lahe ääres, päev on kõikjal rahulik. Õhutemperatuur on öösel 6..11, Lõuna-Eestis kuni 13, päeval 14°C-st põhjarannikul kuni 23°C-ni Peipsi ääres ja Lõuna-Eestis.

Ilm reedel FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Laupäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja selle lõunaservas on meie ilm muutlik. Öösel sajab Ida-Eestis hoovihma, hommikuks saab sadu läbi. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Hommikul jõuab uus vihmapilvede vöönd saartele, ennelõunal mandri lääneserva ja pärastlõunal edasi ida poole ning alles õhtul Peipsi äärde ja Eesti kaguossa. Edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5..10, Lõuna-Eestis kuni 12, päeval 13..18, Ida-Eestis võib tõusta 20°C lähedale.

Ilm laupäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee