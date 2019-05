Sotsiaalministeeriumi blogis: Kuidas naabrid psüühilise erivajadusega inimestega läbi saavad?

Nüüd elatakse väikestes peremajades ja korterites, mis on tähendanud palju uusi kokkupuuteid naabritega. Kuidas on läinud psüühilise erivajadusega inimeste elu kogukonna keskel, kirjeldab AS Hoolekandeteenused kommunikatsioonispetsialist Ave Lillemäe. „Kui vaatame alates 2016. aastast ehitatud kodusid, siis kokku 78 korteri ja maja kohta oleme naabrite vastuseisu kogenud viies. Oleme kogenud, et hirmud on kõige suuremad kogukondades, kus puudub varasem kokkupuude psüühiliste erivajadustega inimestega.“