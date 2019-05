Põlvamaa sotsid toetavad erakonna juhi kandidaadina Lauri Läänemetsa

SDE Põlvamaa piirkonna esimees Sirje Tobreluts sõnas, et juhatus toetab Lauri Läänemetsa ideed kaasata piirkondlikke organisatsioone senisest rohkem erakonna ja riigi juhtimisse. „Põlvamaal näeme iga päev, kuivõrd oluline on tegeleda regionaalse ebavõrdsuse probleemi lahendamisega, näiteks töökohtade loomise ja majanduse ergutamisega. Kõigi Eesti piirkondade hääl peab olema Tallinnas kuuldav ja usume, et Lauri Läänemets on tänasest juhikanditaatidest parim selle eesmärgi saavutamiseks,“ lausus Tobreluts.