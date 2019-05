Raplamaa sotsiaaldemokraadid toetavad esimehena Sikkutit ja Läänemetsa

Raplamaa piirkonna esimehe Madis Roodla sõnul pidas piirkonna juhatus õhtul maha terava ja tulise arutelu ning leidis viimaks, et kandidaatide rohkus on üksnes tervitatav. Piirkonna juhatuse hinnangul peaksid kõik neli olema kaasatud erakonna juhtimisse.

„Ühist otsust oli raske langetada, kuna meie ees täna debateerinud kandidaadid on kõik väga erinevad, neil kõigil on oma selge ja tugev visioon. Usume, et selle meeskonna ja nende inimestega jõuab sotsiaaldemokraatia ja meie väärtused taas inimesteni,“ rääkis Roodla.