Tõstetreeneri plaan luhtus

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin ütles, et ta pani meistrivõistlustele kirja kaheksa tõstjat, kuus meest ja kaks neidu teadmisega, et kõik on kindlad medaliomanikud. „Lootsin klubile tuua viis meistritiitlit,“ avaldas ta.

Kolmandat korda Eesti meistriteks tulid vennad Armas Reisel ja Teet Karbus. Armas seda kolmandat aastat järjest. Seekord kehakaalus kuni 61kg tulemusega 181kg, rebides teisel katsel 81kg, mis on uus Eesti rekord vanuseklassis U17. Plaan oli teha ka rekordid vanuseklassis U20, kus rekord 83kg. Kahjuks jäi see kolmandal katsel tegemata. „Tõukamisel teisel katsel ülestõugatud 100kg, kohtunikud ei loe katset ära, parem käsi jäi kõveraks. Ütlesin Armasele enne kolmandat katset, et näita enne tõstetkohtunikele, et küünarliiges ei lähe sirgeks. Noormees unustas seda teha, oli ähmi täis. Tõukas täitsa normaalselt, kindlasti parem katse kui teine. Punased tuled! Pöördusin žürii poole, et see katse peaks küll lugema. Seisin ka ise kohtunike laua kõrval. Žürii otsustas katse lugeda sooritatuks. Jumal tänatud, rekord käes,“ kirjeldas Ahti Uppin. „Seega Armas püstitas kolm U17 rekordit. Täielikult plaan ei täitunud kuid 50% on ka hea. Peamine eesmärk Eesti meister oli kindlustatud esimeste katsetega, rekordid pärliks pealekauba.“