Töötamise register hakkab rahvaloenduseks andmeid koguma

Maksu- ja tolliameti (MTA) teenuste osakonna arendusspetsialisti Tiina Lindroosi sõnul on muudatus vajalik, et riik saaks koguda täpsemaid andmeid töökoha ja ametite kohta. „Riigiasutused koos tööandjate esindajatega leidsid, et tööandjatele lisanduv halduskoormus on kõige väiksem, kui töökoha aadress ja ametinimetus kantakse tööandjatele juba tuttavasse töötamise registrisse (TÖRi). Tavaliselt on seda infot saadud rahvaloendustelt,“ lisas Lindroos.