Lauri Läänemets ütles, et parlamenti pääs talle üllatusena ei tulnud, sest Marina Kaljurannale ennustasid väga head tulemust kõik küsitlused. Läänemets sõnas, et selle töö tarvis on ta valmistunud pikalt, sest läheb Toompeale ju kohaliku omavalitsuse juhti kogemusega. «Teemad, millega tahan süvitsi tegeleda, on regionaalpoliitika ja töökohad,» märkis ta.