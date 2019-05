Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Marina Kaljurannal ja Jaak Madisonil on põhjust rõõmustada Euroopa Parlamenti pääsu üle, siis Türi vallavolikogu liikmele ja endisele Väätsa vallavanemale Lauri Läänemetsale ning paidelasele Kalle Grünthalile tähendab see õige pea algavat tööd riigikogus, kus nad järgmise nelja aasta jooksul asendavad eurosaadikuid.



* Eelmisel nädalal ei jäänud Paide pitsakioski töötajatel enam üle muud, kui panna toidukohaesise platsi äärde tiirutama suur kotkas. Ehkki paberist lind lendab tuule kaasabil, mõjus see esiotsa inimesi tülitavatele hakkidele siiski hirmutavalt.



* Pühapäeval kerkis Väätsalt taevalaotusse kosmosejaam, mis trotsis tuult ja vihma ning pääses napilt merre maandumisest. Sellega võis esimese kosmosekoolide festivali õnnestunuks lugeda.



* Laupäeval Paide tehisjärve ääres olnud kalapüügivõistlusel «Paide kevadsärg 2019» näitas oskusi 21 õngitsejat – 15 meest, neli naist ja kaks noort. Kuigi kohal oli palju kauase kogemusega tunnustatud kalamehi, tuli meestel alla vanduda nii naistele kui ka noortele.



* Laupäeval Tallinnas Sparta spordiklubis peetud 98. Eesti tõstemeistrivõistlustel lootsid vargamäelased saada lausa kaheksa medalit. Läks sootuks teisiti. SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin ütles, et ta pani meistrivõistlustele kirja kaheksa tõstjat, kuus meest ja kaks neidu, teadmisega, et kõik on kindlad medaliomanikud. «Lootsin klubile tuua viis meistritiitlit,» lisas ta.