Teoteatri kunstiline juht Piret Viisimaa ütles, et juubelispartakiaadile on end registreerinud Tallinna Linnateater, Teater Vanemuine, Vene Teater, Teater Endla, Ugala Teater, Teater Must Kast, Eesti Draamateater, Rahvusooper Estonia, NUKU ja Teoteater. Kokku 230 inimest.