Sotsiaaldemokraatide Hiiumaa piirkond toetab Läänemetsa

Piirkonna juht Reili Rand ütles, et pärast Hiiumaal peetud esimehekandidaatide debatti leidsid piirkonna liikmed, et kõigil kandidaatidel on oma selged tugevused, kuid organisatsiooni tulevikku silmas pidades hindasid nad kõige enam Läänemetsa ja Saare nägemusi.