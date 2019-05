Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeval külastas president Kersti Kaljulaid Järvamaad. Ta kohtus piirkonna ettevõtjate ja Paide linnavolikogu liikmetega ning külastas sotsiaalset tuge pakkuvaid MTÜsid. Pärastlõunal tegi president ringkäigu Mäo tööstuspargis, kus tutvus rahvusvaheliselt tuntud akna- ja uksetootja Viking Windowga.

Ettevõte juhatuse liikme Toomas Agasilla juhtimisel tegi president ringkäigu terves tootmises alustades puidutsehhist ja lõpetades valmistoodangu hoonega.

Ringkäigule tehases järgnes ümarlauanõupidamine kohalike ettevõtjatega.

Agasilla ütlust mööda oli Kaljulaidiga igati huvitav rääkida ja mõtteid vahetada. «Ma jagan väga presidendi seisukohti. Oli palju teemasid, millest meil on ühine arusaamine,» lausus ta.



* 1. juunist jõustub uus alkohoolsete jookide väljapanekut ja reklaami mõjutav seadus, mis sunnib kõiki suuremaid kauplusi alkoholiosakondi oluliselt ümber paigutama. Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts märkis, et iga täiendav ümberpaigutus, mis nõuab kaupluse pinnast ruumi, teeb meelehärmi. «Püüame vastavalt oma võimalustele alkoholi väljapaneku ümber korraldada nii, et see vastaks seaduse nõuetele,» ütles ta.



* Kuigi Väätsa paisjärve äärset veelauaparki pole veel ametlikult avatudki, on koha eestvedaja Igor Roosmaa kimpus lõhkujatega. Neid on olnud nii pargi ehitamise ajal kui on nüüd, avamise eel.



* Sillaotsa kalmistul käijad viskavad lehehunnikutesse koos lehtedega ka muud prügi, mille koht on prügikonteineris. Surnuaia korrashoiu eest vastutavad töötajad on nõutud.



* Teisipäeval oli Türi ühisgümnaasiumis pidulik tänuõhtu ja kevadkontsert, kus jagati tunnustust tublimatele õppuritele. Juba mõne kuu eest sai koolipere valida tänavusi parimatest parimaid kuues kategoorias.



* Pühapäeval on Roosna-Alliku mõisahoovis kolmas rabarberifestival, kus suur osa toodetest on rabarberist või siis vähemalt mingil moel sellega seotud. Festivali üks eestvedajaid, Kristiina Herodes, ütles, et rabarberifestival püüab jääda armsaks ja omanäoliseks nagu eelmisel kahel aastalgi. «Kolm aastat on näidanud, et festivali idee on leidnud viljaka pinnase ja ka fännid, kes juba ise tahavad osalema tulla,» lausus ta.



* Tänavused orienteerumise Balti meistrivõistlused olid Rõuge ürgoru nõlvade maastikel, kus orienteerumisklubi JOKA sportlased Evely Kaasiku ja Siiri Poopuu tegid meistrimedalit vääriva soorituse.