Peatoimetajad nõuavad postiseaduse täitmist

Praegu on Eestis tekkinud olukord, kus mitmes piirkonnas (näiteks Raplamaal ja Jõelähtme vallas Harjumaal) ei jõua post tellijateni mitme päeva jooksul, mistõttu on lugejad hakanud ajalehtede tellimustest loobuma.

„Anname endale aru Omniva majandusprobleemidest, kuid eelmisel aastal suurendas riik maakojukande dotatsiooni poole miljoni euro võrra ning nüüd on dotatsiooni suuruseks 1,8 miljonit eurot aastas,“ märgivad peatoimetajad täna peatoimetajate päeval vastu võetud avalduses. „Oleme asunud Omnivaga läbirääkimistesse selgitamaks, kas see summa on piisav. Loodame, et selles küsimuses jätkub ka kolmepoolne dialoog (riik, Omniva, väljaanded). Olenemata tulemustest, peaks vahepeal olema tagatud teenuse jätkumine vastavalt seadusele.“