Pensionireformis pettunud president plaanib teise samba raha välja võtta

Jah. Kiirlaenukontorid ei võta vastutust. Peaks olema ikka kuidagi nii, et kui nad annavad süüdimatult laenu 26. korda, et siis kuskil peab olema piir. Eriti kui nad teavad, et inimene on raske või sügava puudega. Jah, need on loomulikult isikuandmed, mis on salastatud, ja kiirlaenukontorid ei näe neid.