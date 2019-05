Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Paide linnas Kriilevälja külas elavatelt Villem Kivimäelt ja Jaanika Madarilt küsida, kas nad ka teavad, et neil on küla kõige uhkem maja, mida käiakse nimme vaatamas, muigavad nad tagasihoidlikult. Enda meelest tegid nad vaid vimkaga puuriida, mille kõrval oleks lastelastel tore mängida.

Kui sel kevadel saabus koorem puid Lahemaa kandist esivanemate maadelt, otsustas Kivimäe kohe, et paneb need mõneks ajaks seisma ja laob ilusasse riita. «Esimese hooga mõtlesin teha ümmargused riidad, mida olen teede ääres näinud, kuid siis jäi internetist silma talumaja kujuga puuriit, millel on nii aknad, uks kui ka korsten,» lausus ta. See tundus maja kõrvale tee äärde kenasti sobivat.



* President Kersti Kaljulaid ütleb, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine tähendab selle likvideerimist, ja usub, et ta võib olla esimeste hulgas, kes fondist raha välja võtab. Seda mitte fondide väikese tootluse pärast, vaid seetõttu, et riik taganes talle antud lubadusest.



* Eesti kunstiakadeemia tudengid said ülesande mõelda välja, kuidas kujundada suurest haiglasugusest koridorsüsteemiga Koeru hooldekeskusest hoolealustele kodu, kus oleks hea olla. Noorte peamine ettekujutus oli, et suur «kombinaat» tuleb lammutada väiksemateks osadeks.



* Aasta tagasi Paidesse istutatud sajandi tammik elas esimese talve uues kasvupaigas üle ühegi suurema tagasilöögita. Nüüd on viieaastased tammekesed juba lehes ja sirutavad oksi püüdlikult päikese poole.



* Paide tänavatel on viimase kahe kuu jooksul püüdnud inimeste pilku tõmmu kaunitar, keda võib tihti näha linnas jalutamas. Daisy Anne Jõesaar on 25aastane brasiil¬lanna, kes otsustas kolida oma kodulinnast Belo Horizontesest rohkem kui kümne tuhande kilomeetri kaugusele Paidesse. Siia tõi Daisyt armastus, nimelt abiellus ta Paides elava mehega.



* Järgmisel laupäeval, 8. juunil peetakse Viljandis hansapäevade ajal maha üks omamoodi võistlus. Meeskond, kelle valmistatud elektrijalgratas kimab järsust Kõrgemäe tänavast üles kõige kiiremini, võidab 5000 eurot. Omadele saab ka kaasa elada. Ettevõtjast elektriinsener Raivo Pink meenutas, et esimest korda luges ta tehnoloogiafirma Cleveron korraldatavast elektrijalgrataste võidusõidu kohta ühest internetigrupist mõni kuu tagasi. «Minu esimene mõte oli, et oi kui huvitav,» meenutas ta.



* Koigis dünaamilisi fitnessitreeninguid (ingl jumping) juhendav Saima Kams avastas eelmisel aastal lahedad spordivahendid – kängurusaapad (ingl kangoo jumps). Kohe, kui oli need endale jalga tõmmanud, mõistis Kams, et vetruvad jalanõud teevad lihtsaimadki treeningelemendid lõbusaks.



* Kuidas meelitada väikelast suvisele suurüritusele või laadale, kui ta pole nõus vantsima vanema käe otsas mööda taimelaata või põllumajandustehnika näitust? Üks moodus on teda maiustega nõusse saada, aga üsna kindlalt on pisipere valmis ootama järjekorras, et lasta oma põsele liblikas või ämblik maalida. Ühes Paide ilusalongis küünetehnikuna töötav Birgit Jürjens (pildil) on mitmesuguste värvide, pintslite ja mustrite ning kaunistustega vägagi tuttav. Kuni eelmise aastani moodustasid põhiosa tema juures käijatest neiud ja naised, kel oli tahtmist endale kaunilt värvitud-kujundatud küüned saada.

Ent pärast üht suvist osturetke suures ehituskaupluses, mil Birgiti ostukorvi maandus muu kraami kõrval karbike näomaa¬linguteks sobivate värvidega, on tema kliendid tunduvalt noorenenud.



* Kolmapäeval esitles 12 Türi ühisgümnaasiumi fotokursuse noort Türi kultuurikeskuse fuajees oma töid pealkirja all «Mõtteseisak». Ajalooliste fotode järgi tehtud taaslavastustest ilmneb, kas aeg on nendes kohtades seisma jäänud või kiiresti edasi tuhisenud.