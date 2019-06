Terviseamet kutsub lapsevanemaid lapse tervist kaitsma

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul tahab terviseamet meelde tuletada, et lapsevanema võimuses on kujundada nii lapse suhtumist tervislikku eluviisi kui võimaldada tal saada parim võimalik kaitse nakkushaiguste vastu. "Riik võimaldab lapsi tasuta vaktsineerida enam kui kümne ohtliku nakkushaiguse vastu. Tuletame lapsevanematele meelde, et lihtne ja tervislik viis lapsele head teha on teda vaktsineerida,“ ütles Jürilo.