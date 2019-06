Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Ühel möödunud nädala tavalisel koolipäeval läks lapsevanema ja õpetaja vahel nii tuliseks sõnavahetuseks ja ähvarduseks, et kool oli sunnitud selle kohta politseisse avalduse kirjutama.



* Kuni 14. juunini on aega valida internetis Eestimaa aasta küla konkursil rahva lemmikut. Hääletus käib rahvusringhäälingu portaalis aastakula.err.ee, kust leiab külade tehtud videod. Järvamaalt kandideerib aasta küla tiitlile Väätsa.



* Üle 3000 töötaja seas tehtud uuringust selgub, et Eesti noorte meelest peaks hästi elamiseks teenima kuus kõvasti üle praeguse keskmise brutopalga. Järva Teataja küsis, mida arvavad sellistest veidi ebarealistlikest palgaootustest Järvamaa noored.



* Eile proovisid Albu põhikooli õpilased spordipäeval järele ja kiitsid heaks äsja valminud spordi- ja terviseväljaku, mis parendab oluliselt kohapealseid võimalusi kergejõustikku harrastada.



* Järvamaa on üks eriline maakond. Kuigi merepiir puudub, paistab maakond silma avalike supluskohtade poolest. Nii nagu eelmisel aastal, ootab ka tänavu rannalisi hulk supluskohti, mille heakorra eest seisab hea koduomavalitsus. Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns vahendas siinse esinduse vaneminspektori Kadi Ruiso teavet, et kõik seitse Järvamaa avalikku supluskohta (Paide linnas Paide ja Tarbja tehisjärv ning Matsimäe Pühajärv, Türi vallas Türi tehisjärv, Järva vallas Järva-Jaani tehisjärv, Väinjärv ja Rava paisjärv) on ka tänavu avalike supluskohtade nimistus.



* Elmari raadio ja maamess korraldasid suure retseptivõistluse, et leida parim kartulitoiduretsept. Võitjaks osutus Türilt pärit Valli Järve, kes töötab kokana Türi toimetulekukoolis. Ta oli saatnud võistlusele muretainast porgandipirukate retsepti, kus loomulikult ei puudunud ka nõutud komponent kartul.



* Paide linnameeskond on suutnud tänavu teha Premiumi liigas midagi sellist, millega ta pole hakkama saanud ühelgi eelneval kümnel hooajal. Ta on näidanud püsivust ja hõivanud koha kolme parima meeskonna seas. Meistriliigas on mängitud küll alles napp kolmandik, kuid arvud ja koht turniiritabelis ei valeta. Isegi tõsiusksemad poolehoidjad poleks osanud meeskonda nii kõrgelt kohalt leida. Ei hooaja esimeses, teises ega ka mitte viimases kolmandikus.