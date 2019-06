Kuumus ohustab eelkõige väikelapsi ning kroonilisi haigeid

Äärmusliku kuumusega on Eesti oludes tegu siis, kui õhutemperatuur on suve tavapärasest keskmisest temperatuurist oluliselt kõrgem (25° C ja üle). Oma tervise kaitsmiseks sellises olukorras tuleb võimalusel hoiduda jahedamatesse ruumidesse. Oluline on vältida organismist suuremat vedelikukaotust, selleks tuleb juua tavapärasest rohkem vedelikku, soovitavalt gaasita mineraalvett, kanda õhulisi kergeid riideid ja heledat peakatet „Ära oota janu tekkimist, kui näiteks tehakse välitingimustes kuumaga füüsilist tööd, siis tuleb juua 2 - 4 klaasi vedelikku tunnis,“ ütles Pahla.