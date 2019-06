Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal jõudis õnneliku juhuse tõttu koju tagasi kahe aasta eest augustis Matsimäelt tormiga minema lennanud laste batuut. Ehkki Hendriksonide pere oli batuuti naabruskonna metsadest, rabadest ja järvede äärest otsinud, tuli see välja palju kaugemalt, kui keegi arvata oskas.



* Paide linnas Pärnu tänaval on juba mõni nädal olnud kaugemalt tulijatel võimalik ööbida vastavatud külaliskorterites P54. Korterite omaniku Janar Neido sõnul on selle lühikese perioodi jooksul juba kliente jagunud küll.



* Neido räägib, et Pärnu tänava maja number 54 esimene korruse ruumid olid aasta aega kinnisvaraportaalides üleval ning ta lootis sinna sobiva üürniku leida. Näiteks sai ruume pakutud suurematele brändidele eesmärgiga rajada sinna mõni soliidne toidukoht. Paraku ei ole suuremad ettevõtted Paidesse tulemisest väga huvitatud.



* Teisipäeva õhtul pidas uus ehte- ja juveelikauplus LaSandra Paide kesklinnas Pikal tänaval avamispidu.



* Pärnust kosmosesse lennutatud lipp maandus Tarbjal. Eesti lipu päeval lennutas Pärnu Ülejõe põhikooli tehnoloogiaring taevasse esimese ilmavaatluspalli, mille pardal peale kaamera ja mõõteriistade olid lipupäevale kohaselt rahvustrikoloor ja Pärnu linna lipp.



* Eestimaalased armastavad üha enam keha ja hinge lõõgastada tehislikus kuumaveeallikas, mis mõjub põhjamaises kliimas eksootiliselt. Selline võimalus avaneb köetavas kümblustünnis, mille meisterduses on osav nii mõnigi Järvamaa mees.



* Eelmisel nädalal olid Paide raekotta pidulikule tunnustusüritusele kutsutud need tublid Järvamaa koolide õpilased, kes on õppeaasta vältel saavutanud häid tulemusi nii maakondlikel kui vabariiklikel olümpiaadidel. Kahe kooli lapsed, hoolimata sellest, et nende hulgas oli koguni mitmekordseid olümpiaadivõitjaid, aga sündmusele paraku ei jõudnudki.



* Eesti triatlonisuvi algab pühapäeval Paides. Siinse triatloni ujumisetapp on tehisjärves, rattarada kulgeb mööda linna ja selle ümbruse teid ning jooksurada ümber tehisjärve. Paide triatloni korraldaja Ain-Alar Juhanson sõnas, et siinne triatlon on taaskord avamas Eesti triatloni karikasarja ja triatlonisuve. «Kavas on lühikesed ja atraktiivsed sprindidistantsid, mis põhivõistluse esimestel kestavad vahest 55 minutit kuni poolteist tundi,» selgitas ta. «Lastel kestavad need kindlasti vähem.»