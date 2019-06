Riigikogu esimees avas Paides rändnäituse

Riigikogu esimees tõi välja, et Riigikogu 100. aastapäevale pühendatud näitus on jõudnud Eesti südamesse – Paide linna. „Paide on juba viies linn, kus saab parlamendi ajaloo ja tänase tööga tänavapildis tutvuda,“ märkis Põlluaas. „Oluline on teadvustada, et meie parlamentaarne traditsioon ulatub juba saja aasta taha ja vaatamata vahepealsele okupatsiooniajale on meie rahvas säilitanud enda demokraatlikud hoiakud,“ ütles ta.