Uues laste tervise jälgimise juhendis pannakse enam rõhku ennetusele ja varajasele märkamisele

Juhendi eesmärk on võimaldada kõikide kuni 19-aastaste Eesti laste tervise jälgimist ühetaoliste reeglite alusel. Juhend on mõeldud kasutamiseks nii perearstidele ja -õedele, lastearstidele, ämmaemandatele, koolitervishoiutöötajatele, sotsiaaltöötajatele (sh lastekaitsetöötajatele), psühholoogidele kui ka lapsevanematele.

Eesti Perearstide Seltsi juhi dr Le Vallikivi sõnul aitab kauaoodatud juhendi uuenduse valmimine kõigil tervishoiutöötajatel ning tugispetsialistidel lapsevanemaid nende rõõmsas töös toetada. „Kõige tähtsam inimene lapse elus tema vanem, kelle mõju lapse tervisele ja arengule on ülisuur. Üks selle juhendi eesmärkidest on anda ka lapsevanematele kindlustunne, teadmised ja oskused selleks, et meie lapsed kasvaksid terveteks ja tugevateks,“ ütles dr Le Vallikivi. „Tervishoiutöötajatel on märkamise ja toetamise näol tervete laste kasvatamises abistav roll.“

Eesti Lastearstide Seltsi presidendi dr Ülle Einbergi sõnul on ka lastearstidel uue juhendi valmimise üle hea meel. „Laste regulaarsed tervisekontrollid on üliolulised ja neid tuleb teha lapseea erinevatel arenguetappidel selleks, et varakult avastada kõrvalekaldeid lapse arengus, diagnoosida haigusi ja vajadusel suunata lapsi edasi eriarsti vastuvõtule ning jälgimisele,“ ütles dr Ülle Einberg. „Loodame väga, et juhend aitab perearste ja -õdesid nende igapäevatöös. Juhendiga peaksid tutvuma ka lapsevanemad, et saada teada, millal lapsega tervisekontrolli minna. Paljusid haigusi saab ennetada või varase avastamise korral välja ravida.“