Liini number 413 teenindanud H-Liinide tegevjuht Toomas Saag ütles, et Tallinna ja Koeru vahet on nende buss sõitnud umbes 20 aastat.

Ta meenutas, et 2000ndate alguses tuli reedeti ja pühapäeviti lausa lõõtsaga buss käiku panna, sest sõitjaid oli sadakond. Need olid Sae meelest head ajad. Sõitjate hulk hakkas märgatavalt vähenema kümmekond aastat tagasi masu ajal. Saag märkis, et küllap osa inimesi läks Soome tööle.