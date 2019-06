Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Tallinna ja Koeru vahet sõitnud bussiliin number 413 jääb kuu keskpaigast käigust ära. Põhjus on nii möödunud aastal käivitunud tasuta ühissõit maakondades kui ka üldine bussisõitjate vähesus.

Liini number 413 teenindanud H-Liinide tegevjuht Toomas Saag ütles, et Tallinna ja Koeru vahet on nende buss sõitnud umbes 20 aastat.



* Valge karvapall tuterdab mööda puuri ringi, hallikad silmad uudistamas maailma, millega tal on olnud aega tutvuda ligi kuu. Selle kassipoja ja tema nelja õe-venna elu algas kodutult, kuniks Türi Halduse abil toimetati nad Sooja Pessa. Kahe kuu eest alustas kaks hakkajat naist, Katrin Avila ja Eneli Tislar, Türi valda oma kasside hoiukodu rajamist. Nimeks sai see MTÜ Soe Pesa.



* Eile paterdasid Koeru keskkooli algklassilapsed paljajalu vastavatud tunnetusrajal, et kogeda, mis tunne on erineval pinnasel ringi joosta. Selle teadmisega on neil nüüd hea suvevaheajale vastu minna, et julgeda jalatsid põõsa alla visata ja paljajalu ringi joosta.



* Eelmise laupäeva hommikul sai politsei teate, et Paides kihutab ringi kaks musta autot. Samal ajal avastasid tähelepanelikud inimesed, et mitu linna teelõiku on rehvikärsatusjuttide täis. Kui esialgu tundus, et isehakanud rehvimustrikunstnikud tegid oma tegusid lõiguti vaid Pärnu tänaval, siis järgnevad päevad tõid selgust, et neid jagus ka mujale, näiteks äärelinna Mündi ja Raudtee tänava vastvalminud ristmikule. Seal oli tegevus võtnud kohati nii suure hoo, et asfaldile rehvijutte joonistanud masin(ad) olid sattunud nii haljasalale kui ka kergliiklusteele, külvates teelõigud täis mulda ja killustikku, hävitades kohati ka asfaldimärgistust.



* Eile keskpäeval asvas riigikogu esimees Henn Põlluaas Paide raekoja ees parlamendi sajandale aastapäevale pühendatud rändnäituse „Riigikogu 100“. Väljapanek annab ülevaate Eesti esinduskogu sajandipikkusest ajaloost, mis kajastab Eesti Ajutise Maanõukogu, Asutava Kogu ja Riigikogu koosseisude tegemisi.



* Valgma külas tegutsev Hindreku talu, mida siiani teatakse kui pulmade ja seminaride korralduskohta, meelitab sel suvel veel ühe rosina – juunist avatud Eesti veini kambriga.



* Inimeste kolimine maalt linna ei tähenda ainult külade tühjaks jäämist. Mõnikord võib see tähendada ka küla kaardilt kadumist. Järva Teataja heitis pilgu sellistele küladele, mida nimeliselt enam ei eksisteeri, kuid ajalooliselt küll.



* Gerda Kordemets lavastab Jänedal Jaan Tätte uut näidendit «Õnnelik tund». Saladusega lugu valmis Jäneda mõisa tellimusel, et taaskasutada filmi «Tõde ja õigus» tarvis loodud kõrtsituba.