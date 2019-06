Kohalikele prillimüüjatele tekkis konkurent

Instrumentariumi Paide kaupluse juhataja Merli Liivamägi ütles, et esimene nädal läks üsna vaikselt. Uudistajaid astus küll ükshaaval uksest sisse, aga lähipäevad tulevad tema eeldusi mööda ilmselt tihedamad, sest just sai korda optometristi ruum. «Homme on esimene vastuvõtt, eks see meelita inimesed kohale,» ütles Liivamägi.

Ta märkis, et juba on pea kõik selle nädala vastuvõtuajad täis, eile lõunal oli pakkuda veel kaks vaba aega. See on Liivamäe meelest omamoodi kinnituseks, et neid on Paidesse vaja.