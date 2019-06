Järvamaal hakkas tööle ProgeTiigri programmi saadik

26 ProgeTiigri saadikul on seljataga esimesed aktiivsed töönädalad. Alustuseks kaardistasid nõustajad oma maakonna koolide ja lasteaedade võimalused ja vajadused, et oleks kergem neile süvendatud IT-õppe juurutamisel tuge pakkuda. Toimunud on mitmed info- ja koolituspäevad ning esimesed soovijad on saanud nõustajatelt ka individuaalset nõu.