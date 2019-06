Kontserdil Käru kiriku toetuseks esinevad Elina Born ja Jüri Pootsmann

„Siin on mu juured, olen Kärust pärit, siinses kirikus laulatatud. Samamoodi, nagu mu esivanemad juba mitu põlve enne mind. Soovin, et seda ilusat traditsiooni võiksid jätkata ka minu lapsed,“ selgitas Kalle Palling, miks talle väikese Käru kiriku toetamine on oluline. Oma kodukoha kirikut Kärus on Kalle Palling ja koos temaga mitmed teised avaliku elu tegelased ning organisatsioonid rahaliselt ja heategevuskampaaniate abil toetanud enam kui kümme aastat.

Käru kirik on üks väheseid tänaseni säilinud puukirikuid Eestis. Hoone säilimiseks on lähiajal vaja remontida kiriku katus, fassaad ja aknad. EELK Toetusfond soovib tähelepanu juhtida, et see on vaid üks paljudest korrastamist vajavatest kirikuhoonetest. Vastutust meie ühise kultuuripärandi hoidmise eest pole õiglane panna üksnes kogudustele.

„Kirik on meie kultuuri osa ja traditsioonide edasikandja. Kirik on ka koht, kus oled alati teretulnud. Kutsun üles igaüht jõudumööda kaasa aitama, et kirikuuksed oleksid avatud,“ ütles EELK Toetusfondi nõukogu esimees Indrek Laul.

Kirikute säilimist saavad annetustega toetada ka need, kes kontserdil osaleda ei saa. EELK Toetusfondi annetuskeskkonna kaudu saab teha annetuse nii pangaülekandega kui ka mobiilse maksekeskkonna mTasku abil.