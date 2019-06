Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Pärnu jõgi pole kalameeste silmis juba aastaid olnud ligitõmbav püügipaik, sest vääriskala oli vähe ja liigirikkus jättis soovida. Pärast Sindi ja Jändja paisu langemist on olukord muutumas. Kalad tõusevad ülesvoolu ja merekala on nähtud juba Jändjast ülevalpoolgi.



* Kasutatud süstal vedelemas mänguväljakul ja üledoosis naaber trepikoja ees – seda ei näe Järvamaal just sageli. Siiski peavad Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu ja juhtivuurija Jan Aasma nentima, et probleeme keelatud mõnuainetega esineb siinkandis igal juhul.



* Kevadpealinnas viimastel suvedel kultuurikeskuse parklas peetud rohelaadad, kus kohalikud müüsid ka kodus ülejäänud, ent korralikku ja kasutuskõlblikku kraami, on nüüd möödanik. Hakkajad türilased aga sellega leppida ei tahtnud ja kodanikualgatuse korras tuleb tänavu suvel Türil esimest korda garaažimüügipäev.



* Viidates sõitjate suurele hulgale ja istekohtade nappusele, piirab Elron suveajal rongides jalgrataste vedu. Ühe jalgratta asemel mahtuvat rongi mitu inimest. Kuigi üksnes pealkirjade kaudu end uudistega kursis hoidvale inimesele võib jääda mulje, et rattakeeld on täielik, siis kehtib see teatud päevade ja väljumiste kohta. Mis peamine, rattaveokeeld kehtib keelupäevadel ja -väljumistel ka Tallinna–Viljandi rongis teatud lõikudes.



* Järgmisel nädalal esimeses lennus Paide gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetav Tapa noormees Andre Tuul ei kahetse hetkekski, et tuli Nõo asemel Paidesse õppima. Ta jääb rahumeelset väikelinnaelu ja toredaid inimesi isegi natuke taga igatsema.



* Vastloodud MTÜ Skate üks asutajatest, freeskate-rulluisutamise harrastaja Laura Allik, maandus perega Tallinnast Türile kodutoetuse abil.



* Selleaastase laulu- ja tantsupeo «Minu arm» tuli on võtnud 1. juunil ette 4. juulini kestva teekonna mööda Eestit. Tõrvik läks suurele ringkäigule Saaremaalt, eelviimane peatuskoht on Järvamaa.

Järvamaale jõuab peotuli küll paari nädala pärast, aga tegelikult on tähtis tuletõrvik korra juba siiakantigi põiganud. Pärnumaalased, kes tule 12. juunil Viljandimaale üle andsid, tegid seda Põhja-Sakala vallas Mullasambas, kus saavad kokku Pärnumaa, Järvamaa ja Viljandimaa.

Üleandmise koht jäi Järvamaa piiresse.



* Tänavu algavad jaanipeod Järvamaal järgmisel reedel ja kes soovib, võib lõkke ääres pidutseda koguni esmaspäeva varjaste hommikutundideni.



* Kõige rohkem on maakonnas avalikke jaanipidusid laupäeva õhtul, siis peaks saama tantsu lüüa kümne lõkke ääres. Reedel on pidusid viis ja pühapäeval seitse.