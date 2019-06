Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Kuku raadio koos partneritega parkis eile oma kampaaniabussi Paide kesklinna, et kutsuda üles jaanipäevaseltskondi valima aegsasti enda seast selget grupijuhti ehk kainet roolikeerajat. Inimeste vastutustundlikuses ei pidanud kampaania korraldajad pettuma, sest bussi kõrvale tekkis kiiresti suisa järjekord.

Kaugeimateks kohaletulnuteks oli vanapaar Kuuskmäe Haapsalust, kes on kampaanias osalenud selle algusaegadest saati ehk 23 aastat. Paidesse tulid nad seetõttu, et magasid kodulinnas õige kuupäeva maha.

*Paidelastel tuleb peatselt harjuda tõsiasjaga, et kohalikku kogukonda tekivad veidi isemoodi inimesed, kes vajavad kaaslinlaste mõistmist ning tuge ühiskonda sulandumisel.

Kuna lähiajal suletakse nii-öelda kombinaathooldekodud Harjumaal Valklas, Jõgevamaal Võisikul ja Saaremaal Sõmeras, tekivad nende asemele üle Eesti väikesed kodud, kus valitsevad inimlikumad tingimused ja elatakse peredena. Türil on sarnastel alustel toimiv süsteem kenasti töötanud, miks ei peaks see siis toimima ka Paides.

*Käru kirik on üks väheseid puukirikuid Eestis. Hoone säilimiseks tuleb juba lähiajal remontida sissekäigu varikatust, kuid kehvas seisus on ka pikihoone ja käärkambri alles kümne aasta eest paigaldatud haavapuust kimmkatus.

Pühapäeval oli kirikus heategevuskontsert, mis algatas annetuskampaania Käru kiriku toetuseks. Kontserdi eestvedaja oli riigikogu liige Kalle Palling koos EELK Käru kogudusega. Nii Kärust pärit Pallingule kui kohalikule kogukonnale on kiriku päästmine oluline, sest hoone on mitmes mõttes ainulaadne.

Maarahvapoodi haldava OÜ De Visu turundusjuht Teet Soasepa sõnul on ettevõte pereäri. Soaseppade vanaisa tegi seemnemajandusega algust juba 1989. aastal. Veidi üle kümne aasta tagasi hakkas ta üle Eesti seemnepoode rajama. Nüüd on ettevõte haaret laiendanud ja end maarahvapoeks ümber ristinud. Ta selgitas, et seemnetega saab kaubelda eelkõige kevadel ja suvel, kuid nemad tahavad oma poes aasta ringi põnevat kaupa pakkuda ning innustada inimesi kodustes tingimustes traditsioonilist Eesti toitu ise valmistama.