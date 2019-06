Tõstmises püstitati sajandi rekord

Albu Cupil osales 92 tõstjat, neist 22 neidu. See tulemus on tema teada XXI sajandi Eestis korraldatud tõstmisevõistluste rekord. „Eelnevalt registreeris 105 tõstjat. Lootsin, et ikka 100 kohaletulijat tuleb võistlema, kuid võta näpust,“ nentis ta.