RIA: maikuus jätkus andmete õngitsemine Smart-ID kontode loomiseks

„Aprillis algatatud järelevalvemenetluse on jõudnud faasi, kus oleme teinud Smart-ID teenust pakkuvale SK ID Solutionsile konkreetsed ettepanekud, kuidas muuta konto loomine turvalisemaks ja ära hoida kuritarvitamisi,“ ütles RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Uku Särekanno. „Meie hinnangul on vaja paremini maandada riske, mida sellised õngitsuslained üritavad ära kasutada. Üks selline meede on Smart-ID sertifikaatide aktiveerimine eraldi keskkonnas, mis annab inimesele selgelt aimu, et ta annab nõusoleku Smart-ID konto loomiseks,“ ütles Särekanno. Juhtunu osas käib ka kriminaalmenetlus, mida viib läbi politsei.