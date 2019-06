Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Järvamaa jalgpallikohtunik Voiteh Karnatsevitš pääses vaatamata oma noorele eale mai lõpus kohtunike meeskonda esiliiga telemängul, mida pidasid Tallinna JK Legion ja JK Tallinna Kalev U21. Seik on üsna imekspandav, sest jalgpallurisärgi vahetas ta kohtuniku oma vastu alles paari aasta eest.

Noor kohtunik on juba läbi käinud tulest ja veest, sest kogenud mängijad panevad algajad kohtunikuhakatised platsil kohe proovile. Endise mängijana teab ta aga hästi, et jalgpall ongi emotsionaalne mäng ning platsil öeldu jääbki sinna, seda kaasa ei võeta.

Kohtunikuamet on talle kujunenud meeldivaks hobiks, milles ta püüab üha paremaks saada. Kui juba suurelt unistada, siis miks mitte seada sihiks maailma tasemel kohtuniku töö ning vilistada ühel heal päeval klubide karika või maailmameistrivõistluste mänge.

*Imavere küla servas asuvas Nurga talus on üks omamoodi aiakaunistus. Just nagu väiketraktor, aga ei ole ka. Kes see hull traktorisse ikka tule alla teeks või sinna süütamiseks grillsütt puistaks.

Nurga talu peremees Rene Tamm enda meelest suur grillimeister ei ole, kuid on siiski seda meelt, et tavalisest kuppelgrillist erineva grilliga on ka küpsetajatel põnevam ja lõbusam. Emotsioon on sootuks teine. Temalgi on koduaias keraamiline poegrill. Töötab, läigib, aga pole nagu see.